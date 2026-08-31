أقامت النيجر، اليوم الاثنين، مراسم تأبين رسمية لثلاثة من أفراد الحرس الرئاسي قتلوا خلال الأحداث التي وقعت في نيامي ليل 28 إلى 29 أغسطس، وذلك في القاعدة العسكرية 101 بالعاصمة، وفق برنامج أعدته مديرية بروتوكول الدولة بوزارة الخارجية.

والقتلى هم المساعد إيلو مايهاشي، والجنديان يحيى إدريسا زمناو وأوسمان حبولة حاميسو.

وتضمنت مراسم التأبين كلمة رثاء وصلوات، وتكريم العسكريين الثلاثة بعد وفاتهم من جانب رئيس الوزراء، أعقب ذلك الوقوف دقيقة صمت وتقديم التعازي إلى أسرهم بحضور السلطات. وجرى الدفن في الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساء.

وقتل أفراد الحرس الرئاسي الثلاثة خلال أحداث وقعت في نيامي ليل 28 و29 أغسطس، وشهدت إطلاق نار على عدد من المواقع الحساسة في العاصمة.

وكانت وزارة الدفاع النيجرية قد وصفت الأحداث في بيان أولي بأنها «حركة احتجاج» شارك فيها عسكريون، وقالت إن الاستجابة السريعة لقوات الدفاع والأمن مكنت من احتواء الوضع واستعادة السيطرة تدريجيا على المواقع المعنية.

لكن كونفدرالية دول الساحل، التي تضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وصفت الأحداث لاحقا بأنها «محاولة لزعزعة الاستقرار» نفذتها مجموعة من العسكريين، وقالت إن التحرك استهدف، من بين مواقع أخرى، القاعدة الجوية 101 وعددا من المواقع الحساسة في نيامي قبل أن يتم احتواؤه وإفشاله من جانب القوات الموالية للمؤسسات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية «تلي ساحل» إن الأحداث بدأت نحو الساعة 00:20، مع وقوع هجمات في عدة مناطق من العاصمة نفذها عسكريون «خالفوا النظام العسكري».

وأضافت أن عسكريين تمركزوا داخل ثكنة القاعدة 101، حيث احتُجز بعض زملائهم، قبل تدخل قوات الدفاع والأمن لاحتواء التحرك واستعادة السيطرة على المواقع المعنية.

وأشادت كونفدرالية دول الساحل بالقوات التي قالت إنها ساهمت في إعادة النظام، وجددت دعمها للمؤسسات النيجرية، كما دعت سكان النيجر وبوركينا فاسو ومالي إلى اليقظة تجاه حملات التضليل ومحاولات التأثير على الرأي العام وإثارة الانقسام.

ولم تعلن السلطات النيجرية حتى الآن حصيلة مفصلة للاشتباكات أو العدد الدقيق للعسكريين الذين شاركوا في التحرك.