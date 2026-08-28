قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، التعزية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ضحايا الحرائق التي شهدتها عدد من المناطق الجزائرية.

وعبر الرئيس الموريتاني في برقيته عن تضامنه مع الشعب الجزائري، بعد الحرائق التي شهدتها مناطق من البلاد وأودت بحياة عدد من الاشخاص.

وقدم ولد الغزواني التعزية للرئيس والشعب الجزائري وأسر الضحايا، واصفا هذه الحرائق بـ”الأليمة”، ومؤكدا تضامنه مع الجزائر.

وكانت موجة الحرائق اجتاحت عددا من ولايات شمالي وشرقي الجزائر، وسط ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 12 وفاة و54 مصابا بحروق، بينهم 6 في حالة حرجة.