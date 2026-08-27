قال حزب باستيف، الحاكم في السنغال، إن الانتخابات المحلية المقبلة يجب أن تُجرى في موعد أقصاه الأحد 17 يناير 2027، مطالبا الحكومة باحترام الجدول الزمني الانتخابي.

وأوضح الحزب، الذي يملك الأغلبية في الجمعية الوطنية، في بيان استند فيه إلى أحكام من قانون الانتخابات، أن رؤساء البلديات والمجالس الإقليمية الحاليين انتُخبوا في 23 يناير 2022 لولاية مدتها خمس سنوات، ما يعني أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تُجرى في موعد أقصاه 17 يناير 2027.

ولم يصدر الرئيس باسيرو ديوماي فاي حتى الآن مرسوما يحدد موعد الاقتراع. كما لم يُحدد مبلغ الضمان الانتخابي، الذي ينص القانون على تحديده، من حيث المبدأ، قبل 150 يوما على الأقل من موعد التصويت، بحسب باستيف، الذي قال إن هذه المهلة انقضت بالفعل.

ودعا الحزب وزارة الداخلية واللجنة الانتخابية إلى الالتزام بالجدول الزمني، مؤكدا أن «احترام الجدول الزمني الانتخابي التزام قانوني يسري على الجميع»، وفق البيان.

وتُعد الانتخابات المحلية اختبارا انتخابيا مهما لباستيف، الذي يرى أن بإمكانه تحقيق نتائج قوية فيها، وسط تكهنات بشأن احتمال تأجيل الاقتراع من جانب الرئيس.