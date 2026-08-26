ناقشت اللجنة الجهوية لتسيير الحدود في ولاية لبراكنة، يوم الثلاثاء، تحديات تأمين الحدود والحد من «الظواهر الدخيلة على المجتمع»، إلى جانب متابعة عمل اللجان القروية المعنية بالحدود.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة ترأسه والي لبراكنة الطيب ولد محمد محمود، وخصص لتقييم مستوى تنفيذ المهام الموكلة إليها واستعراض أبرز التحديات المطروحة.

وقال الوالي إن اللجنة تعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في تسيير الحدود، مع التركيز على المناطق الهشة وإشراك الجهات المعنية في وضع السياسات المتعلقة بالحدود.

وأضاف أن اللجنة تتابع عمل اللجان القروية وتعد تقارير دورية عن نتائج عملها لرفعها إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز المتابعة وتحسين أداء المتدخلين في مجال تسيير الحدود.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها المقبلة في بعض مقاطعات الضفة، في إطار سياسة اللامركزية وتقريب آليات المتابعة من المناطق الحدودية.