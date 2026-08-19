ضبطت الجمارك المغربية، اليوم الأربعاء، كمية من الذهب الخام بلغ وزنها 54 كيلوغراماً، كانت بحوزة أسرة موريتانية قادمة من مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب ما تداولته صحف ومواقع مغربية، تتألف الأسرة من زوجين وثلاثة أبناء، بعدما أثارت تحركات أفرادها انتباه عناصر خلية الاستهداف التابعة للآمرية بالصرف للجمارك.

وأسفرت عملية التفتيش عن اكتشاف سبائك ذهبية مخبأة أسفل ملابس أفراد الأسرة، ومثبتة حول أجسادهم بواسطة أشرطة لاصقة.

وباشرت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالة أفراد الأسرة إلى الشرطة القضائية لمواصلة التحقيق معهم، وإعداد المحاضر المتعلقة بالقضية، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة المختصة.