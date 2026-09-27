يناقش البرلمان السنغالي الثلاثاء اقتراحا لتعديل قانون النفط، في جلسة عامة تعقد ضمن الدورة الاستثنائية الثالثة للجمعية الوطنية لعام 2026.

ويهدف الاقتراح، الذي يحمل الرقم 37/2026، إلى تعديل القانون رقم 2019-03 الصادر في الأول من فبراير 2019 والمتعلق بقانون النفط، الذي يحدد الإطار القانوني لأنشطة التنقيب والاستكشاف واستغلال الموارد النفطية ونقلها وتخزينها.

وتعقد الجلسة الخاصة بمناقشة الاقتراح عند الثالثة بعد الظهر، فيما يناقش النواب في الجلسة الصباحية تعديلا لقانون بطاقة الهوية البيومترية التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».

وتتضمن أعمال الدورة جلسة أخرى الأربعاء لمناقشة اقتراح قانون بشأن الصحة في السجون، قبل أن يختتم النواب الدورة الجمعة بمناقشة تقرير مهمة برلمانية بشأن تسويق منتجات علامة «سوفتكير».