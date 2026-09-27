وكان الزورقان قد أبحرا من مدينة بانجول حسب وزارة الصيد الموريتانية، واستغرقت “رحلتهما نحو سبعة أيام في عرض البحر، قبل أن تتمكن وحدات خفر السواحل من رصدهما والتدخل لإنقاذ جميع من كانوا على متنهما.”

وكان على متن الزورقين، 132 سنغالياً، و120 غامبياً، و4 من غامبيا، و2 من نيجيريا، بالإضافة إلى مهاجرين اثنين من مالي.

وقالت الوزارة، إن العملية تأتي في “إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها خفر السواحل الموريتانية في مجال المراقبة والإنقاذ والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مع الحرص على حماية الأرواح والتعامل مع الحالات الإنسانية وفق الإجراءات المعمول بها. ”