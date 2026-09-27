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حقوق الإنسان تدعو للمشاركة في حملات نظافة المدن

أحمد بدي

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني والجمعيات والفاعلين المجتمعيين والمواطنين إلى المشاركة في جهود الحفاظ على نظافة المدن وحماية البيئة وتحسين ظروف عيش السكان.

وقالت اللجنة في بيان يوم الأحد إن النظافة والصرف الصحي وحماية البيئة ترتبط مباشرة بالصحة والرفاه والكرامة الإنسانية، معتبرة أن الحفاظ عليها مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة مختلف فئات المجتمع.

وحثت اللجنة منظمات المجتمع المدني على دعم جهود التوعية وتعبئة السكان من خلال تنظيم حملات تحسيسية ومبادرات مواطنة وأنشطة ميدانية، إلى جانب المبادرات التي تسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية وثقافة المحافظة على نظافة المدن واستدامتها.

وأضافت أن حماية البيئة ونظافة المحيط جزء من الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة وصون كرامة الإنسان.

وأعلنت اللجنة أنها تعتزم إطلاق مشاورات مع منظمات المجتمع المدني لبحث المبادرات والحملات التي يمكن لهذه المنظمات تنفيذها ومواكبتها ميدانياً.

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