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وزارة الطاقة: إمدادات الوقود في نواكشوط مستمرة رغم تضرر كابلات المستودعات

صحراء ميديا
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قالت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية اليوم السبت إن إمدادات المحروقات في نواكشوط لم تتأثر بأضرار لحقت بكابلات كهربائية تغذي مضخات التوزيع في مستودعات الشركة الموريتانية للمحروقات (SMH) بالمنطقة المينائية.

وأوضحت الوزارة أن الأضرار وقعت خلال أعمال حفر تنفذها الشركة المكلفة بمشروع إنشاء أنابيب جديدة لنقل المحروقات، مضيفة أنه جرى تركيب مولد كهربائي بقدرة 550 كيلوفولت أمبير في الموقع لضمان استمرار عمليات التوزيع.

وبدأت فرق الصيانة إصلاح الكابلات، على أن تستأنف عملها بحلول صباح الأحد، بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة إن مستودعات محطات التوزيع تتوفر على كميات كافية من المحروقات، وإنها لم تسجل نقصا في الإمدادات، مشيرة إلى استمرار تموين السوق أيضا من مستودعات نواذيبو.

وتفقد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد المستودعات يوم السبت للاطلاع على سير عمليات الإصلاح، وقالت الوزارة إن عمليات التوزيع عادت إلى طبيعتها.

ويهدف مشروع الأنابيب الجديدة إلى زيادة قدرة نقل المحروقات وتسريع عمليات تفريغها في المستودعات.

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