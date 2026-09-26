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موريتانيا تشارك في منتدى الثقافات المتحدة بروسيا

محمد الهادي

شارك وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، الجمعة، في أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الدولي للثقافات المتحدة، المنعقد بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقال ولد مدو خلال المنتدى إن موريتانيا تنظر إلى الثقافة باعتبارها ركيزة لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء جسور التواصل بين الأمم والحضارات.

وأضاف أن الحكومة تعمل على حماية التراث الوطني المادي واللامادي، ودعم الإبداع والصناعات الثقافية، وتوسيع الولوج إلى الثقافة، والاستفادة من التحول الرقمي في حفظ الموروث الثقافي وتثمينه ونشره.

وقالت وزارة الثقافة إن مشاركة موريتانيا تهدف إلى تعزيز حضورها في المحافل الثقافية الدولية، وإبراز تنوع رصيدها الثقافي والتراثي والفني، إلى جانب توسيع التعاون الثقافي والشراكة والتبادل بين موريتانيا وروسيا.

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