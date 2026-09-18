قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه قرر منع ثلاث مؤسسات إعلامية كبرى، هي CNN وMS NOW وبوليتيكو، من دخول البيت الأبيض، في أحدث خطوة له ضد وسائل الإعلام المستقلة.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن قرار المنع جاء بسبب ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة»، وقال إن وسائل الإعلام «لا ينبغي أن تكون قادرة على كتابة أو نشر الخيال والأكاذيب باستمرار» عند تغطية الرئيس الأمريكي أو إدارته أو الولايات المتحدة، مضيفًا أن مؤسسات إعلامية أخرى قد تلحق بها.

ومن المرجح أن يواجه القرار طعونًا قانونية، إذ قد يتعارض مع الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية التعبير والصحافة. ولم يوضح ترامب الإجراء الذي ستتخذه إدارته لتنفيذ المنع، بينما واصل فريق CNN عمله من البيت الأبيض بصورة طبيعية، وفق مراسل الشبكة برايان ستيلتر.

ولم ترد CNN وMS NOW وبوليتيكو ونادي الصحافة الوطني في الولايات المتحدة فورًا على طلبات للتعليق.

ويأتي قرار ترامب في ظل خلافات متكررة بينه وبين وسائل الإعلام الأمريكية، تصاعدت خلال ولايته الثانية، إذ سبق أن طالب جهات تنظيمية باتخاذ إجراءات ضد محطات إذاعية وتلفزيونية بسبب برامج إخبارية أو كوميدية انتقدته أو سخرت منه.

وسبق للبيت الأبيض في عهد ترامب أن اتخذ إجراءات ضد صحفيين. ففي 2019، عُلّق اعتماد الصحفي برايان كاريم، مراسل مجلة «بلاي بوي»، بعد مشادة كلامية مع سيباستيان غوركا، الذي كان آنذاك مساعدًا للرئيس، خلال مناسبة في حديقة الورود بالبيت الأبيض. وأمر قاضٍ لاحقًا بإعادة اعتماد كاريم.

كما منع البيت الأبيض العام الماضي وكالة أسوشيتد برس من المشاركة في فريق الصحفيين المعتاد الذي يغطي تحركات الرئيس، بعدما رفضت الوكالة استخدام الاسم الذي تفضله إدارة ترامب لخليج المكسيك، الذي وجه ترامب موظفي السلطة التنفيذية إلى تسميته «خليج أمريكا».

ويأتي إعلان الجمعة ضمن سلسلة من المواجهات بين ترامب والصحفيين منذ عودته إلى الرئاسة في يناير 2025، ولا سيما مراسلي شبكات التلفزيون الأمريكية.