ارتفع المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك في موريتانيا 1.2% خلال أغسطس مقارنة بشهر يوليو، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والسكن والنقل، وفق بيانات الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.

وسجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية أكبر زيادة بين مجموعات الاستهلاك الرئيسية، بارتفاع بلغ 1.7% خلال الشهر، بينما زادت أسعار السكن والماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى 1.2%، وارتفعت أسعار النقل 1.3%.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، أي مقارنة بأسعار أغسطس 2025، إلى 8.9% في أغسطس الماضي.

أما معدل التضخم المحسوب على مدى الاثني عشر شهرًا المنتهية في أغسطس، فبلغ 5.6%، وفق النشرة الشهرية للمؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك.

وقالت الوكالة إن الارتفاع الشهري في المؤشر جاء نتيجة زيادة الأسعار المسجلة في عدد من وظائف الاستهلاك، وفي مقدمتها الغذاء والمشروبات غير الكحولية والسكن والنقل: