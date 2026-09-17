فتح الدرك الموريتاني بمدينة ازويرات شمال البلاد تحقيقاً بشأن مقتل رجل إثر إصابته بطلق ناري داخل مركز لطحن الذهب يقع في ضواحي المدينة، وذلك في وقت متأخر من ليل البارحة.

وبحسب معلومات أولية حصل عليها مراسل «صحراء ميديا» في تيرس الزمور، فإن مجموعة مكونة من خمسة أشخاص، كانت بحوزتها خناجر، اقتحمت المركز في محاولة للاستيلاء على كميات من الذهب المعالج والمخزنة داخله.

وقالت مصادر للمراسل إن أفراد المجموعة هاجموا أحد المسؤولين عن بعض المطاحن، ويدعى خليهنه، في محاولة لسلب كمية من الذهب كانت بحوزته، قبل أن يستخدم سلاح صيد من نوع «بوفلكه» ويطلق عياراً نارياً باتجاه المهاجمين، ما أدى إلى إصابة أحدهم.

ووفقاً لذات المصدر، نقل المصاب إلى مركز الاستطباب في ازويرات، حيث فارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما يوجد جثمانه حالياً في عيادة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» بالمدينة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار عمليات التسلل إلى مراكز مطاحن الذهب بضواحي ازويرات، حيث تنشط منذ سنوات مجموعات تستغل ثغرات في الحاجز الرملي والشباك المحيطين بالمراكز للوصول إليها ومحاولة الاستيلاء على كميات من الذهب.

وكان عدد من ملاك المطاحن قد تقدموا، خلال السنوات الماضية، بشكاوى ومطالب متكررة إلى الجهات المعنية من أجل توفير الحماية الأمنية للمراكز والعاملين فيها، في ظل المخاطر المرتبطة بوجود كميات من الذهب داخلها.