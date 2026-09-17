أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، “تمسك موريتانيا بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وبوحدتها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة”. وشدد “على التكامل الوثيق بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.”

جاء ذلك الخميس بجنيف خلال مشاركته في أعمال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بمناسبة الذكرى الستين لاعتماد العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان.

كما أكد التزام موريتانيا بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة العمل من أجل منظومة دولية أكثر إنصافا وفعالية، تضع الكرامة الإنسانية في صميم أولوياتها.”

وأشار إلى “أن تحقيق التنمية المستدامة يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بسيادة القانون، وترسيخ العدالة والمساواة، وحماية الحريات الأساسية، باعتبارها ركائز لا غنى عنها لصون كرامة الإنسان وتعزيز الاستقرار المجتمعي.”

وتحدث عن “ملامح المقاربة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024-2028، بالتوازي مع مواصلة موريتانيا تعزيز تعاونها البنّاء مع مختلف الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.”