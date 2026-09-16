بحث الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، اليوم الأربعاء في أبوظبي، مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز العلاقات الثنائية واستكمال شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين.

وقالت الرئاسة السنغالية إن اللقاء جرى في القصر الرئاسي بأبوظبي، بعد ساعات من وصول فاي إلى الإمارات.

وجدد الرئيس السنغالي تضامن بلاده مع الإمارات في ظل الحرب الحالية في الشرق الأوسط، كما أعرب عن دعم السنغال لمبادرات السلام التي تقودها أبوظبي.

وأضافت الرئاسة أن فاي وجّه الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد على الاهتمام المستمر الذي يوليه للسنغال، وعلى التوجهات المعتمدة لاستكمال الشراكة الاقتصادية الجديدة بين البلدين.

ومن المنتظر أن تغطي الشراكة مجالات المالية والبنية التحتية والطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية والرقمنة، وفق الرئاسة السنغالية.

ويأتي اللقاء غداة زيارة فاي إلى واشنطن، حيث أجرى مباحثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، حول البرنامج الاقتصادي والمالي الجديد للسنغال.