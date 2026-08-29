افتتحت في نواكشوط، الليلة الماضية، النسخة الرابعة من تظاهرة «ليلة المحبة»، التي ينظمها مركز ترانيم للفنون الشعبية، برعاية من جهة نواكشوط، وبحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين في المجال الثقافي.

وأشرف على افتتاح التظاهرة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال.

وتهدف «ليلة المحبة» إلى إبراز مكانة المديح النبوي في الذاكرة الشعبية الموريتانية، والمساهمة في صون الموروث الثقافي والفني وتثمينه.

وقالت رئيسة جهة نواكشوط، فاطمة بنت عبد المالك، إن التظاهرة تمثل مناسبة لتجديد الصلة بالتراث، مشيرة إلى أن المديح النبوي ظل جزءا من الذاكرة الحية للموريتانيين، وحافظ عبر الأجيال على مشاعر المحبة في أشعار وأمداح أسهمت في إثراء التنوع الثقافي والتراث الوطني.

وأضافت أن هذا الموروث يمثل جزءا من الذاكرة الجمعية والهوية الوطنية، ما يستدعي صونه وتثمينه وإتاحة المجال للأجيال الجديدة للتعرف عليه. وأكدت أن الثقافة يمكن أن تكون رافدا للتنمية والتقارب والتعايش، عندما تحمل قيما مشتركة وتوفر فضاء للتعبير والتبادل.

وأكدت بنت عبد المالك أن جهة نواكشوط تواصل دعم المبادرات الثقافية والتراثية الهادفة إلى تعزيز تماسك المجتمع وانفتاح الشباب، معتبرة أن القيم المستمدة من الدين والتراث تسهم في تعزيز التواصل بين الأجيال ومختلف مكونات المجتمع.

من جهته، شكر رئيس مركز ترانيم للفنون الشعبية، محمد عالي بلال، جهة نواكشوط على دعمها لتنظيم النسخة الرابعة من التظاهرة، معربا عن أمله في تطوير التعاون بين الطرفين إلى شراكة مستدامة تخدم الثقافة والتراث الوطنيين.

وثمّن بلال دعم وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان للمبادرات الثقافية والتراثية، مشيدا بمواكبتها للفاعلين في المجال وتشجيع الجهود الرامية إلى صون الموروث الثقافي والفني وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الوطني.