استأنف تلفزيون الساحل، القناة الرسمية في النيجر، بث برامجه بصورة طبيعية صباح السبت، بعد توقفه خلال الليل مع سماع إطلاق نار وانفجارات في أنحاء من العاصمة نيامي.

وعاد البث عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، دون أن تقدم القناة تفسيرا لتوقفه أو تعليقا على الأحداث التي شهدتها العاصمة.

ونقلت مصادر عن مسؤولين أن الوضع أصبح تحت السيطرة بفضل “يقظة الحرس الرئاسي”، فيما لم تعلن السلطات رسميا الجهة التي تقف وراء إطلاق النار، أو تقدم حصيلة للضحايا والخسائر المادية.

وكان المجلس الوطني لحماية الوطن، الذي يتولى السلطة منذ انقلاب يوليو 2023، قد دعا في بيان صدر في وقت مبكر السبت سكان نيامي إلى التزام الهدوء وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المضللة، مؤكدا أن قوات الدفاع والأمن “معبأة للدفاع عن الوطن”.

وبدأ إطلاق النار نحو الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي قرب القاعدة الجوية 101 المحاذية لمطار ديوري حماني الدولي، قبل أن تُسمع أصوات إطلاق نار في مناطق أخرى من العاصمة، بينها محيط القصر الرئاسي.

وقالت مصادر أمنية إن مهاجمين استهدفوا المطار وحاولوا اختراق الطوق الأمني المحيط بالرئاسة. وقال نائب في تحالف دول الساحل إن قوات الأمن استعادت السيطرة على القاعدة الجوية 101 ووصف المهاجمين بأنهم “إرهابيون”، لكن لم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه الرواية.

وتكتسب القاعدة الجوية 101 أهمية خاصة، إذ تقع داخل مجمع المطار الدولي وتضم منشآت مرتبطة بالقوات الروسية المعروفة باسم “فيلق أفريقيا”، إلى جانب مقر قيادة القوة الموحدة لتحالف دول الساحل الذي يضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وتعرض المطار والقاعدة العسكرية المجاورة له لهجومين هذا العام. ففي يناير، هاجم تنظيم الدولة الإسلامية الموقع، بينما شنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، هجوما آخر في يونيو. وقال الجيش إنه صد الهجومين، لكن هجوم يونيو أسفر عن مقتل 11 جنديا ومدنيين اثنين.

ويحكم المجلس العسكري النيجر منذ إطاحته بالرئيس محمد بازوم في يوليو 2023، فيما تواجه البلاد منذ سنوات هجمات جهادية متكررة، خصوصا في غربها وعلى الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.