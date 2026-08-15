رفعت السنغال، اعتبارا من السبت، أسعار الوقود، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية وتخفيف كلفة دعم المحروقات.

وأصبح سعر لتر البنزين الممتاز 990 فرنكاً غرب أفريقياً، بزيادة قدرها 70 فرنكاً، بينما ارتفع سعر لتر الديزل إلى 755 فرنكاً، بزيادة 75 فرنكاً.

وقالت الحكومة إن أسعار المنتجات النفطية الأخرى، بما فيها غاز الطهي والوقود المستخدم في قوارب الصيد التقليدية، لم تتغير.

وأضافت أن الزيادة تعيد أسعار الوقود إلى مستوياتها السابقة لخفض الأسعار الذي أُقر في السادس من ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في 28 فبراير أدى إلى زيادة كلفة الديزل بنسبة 69 بالمئة والبنزين الممتاز بنسبة 61 بالمئة.

وقالت الحكومة إنها أرجأت الزيادة لأطول فترة ممكنة، لكنها تحملت أكثر من 245 مليار فرنك غرب أفريقي لدعم الوقود منذ بداية العام. وأضافت أن الإبقاء على الأسعار الحالية كان سيكلف الدولة 47 مليار فرنك إضافية خلال شهر واحد.

وأكدت الحكومة أن الزيادة جزئية ومدروسة، وأن أسعار الوقود في محطات البيع لا تزال أدنى من تكاليف الاستيراد، مشيرة إلى استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار على الأسر الأكثر هشاشة.