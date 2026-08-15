انهيار جزئي بطريق الأمل قرب ايديني جراء تسرب مياه

انهار جزء من مقطع طريق الأمل بالقرب من منطقة ايديني، شرقي نواكشوط، ليل الجمعة-السبت، جراء تسرب مياه من أنبوب يمر بمحاذاة الطريق، ما دفع إلى تحذير سالكي الطريق من المرور بالمقطع المتضرر.

وقالت مصادر لـ«صحراء ميديا» إن الانهيار كان كبيراً، وإنه نجم عن تسرب المياه من أنبوب، من دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الأضرار الناجمة عن الانهيار أو ما إذا كان قد تسبب في إصابات.

وتثير حوادث تسرب المياه قرب الطرق مخاطر على سلامة البنية التحتية، خصوصاً مع وجود شبكات مياه في محيط عدد من المقاطع الطرقية، إذ قد يؤدي انفجار الأنابيب أو تسرب المياه منها إلى تشبع التربة وتآكلها ثم انهيار أجزاء من الطريق.

وحذرت المصادر سالكي طريق الأمل من الاقتراب من المقطع المتضرر، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينه وإصلاح الأضرار.