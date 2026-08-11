بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ونظيره الإيفواري الحسن واتارا، الثلاثاء في أبيدجان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية، إلى جانب تحديات السلام والأمن في منطقة غرب أفريقيا.

وقال واتارا، عقب مباحثاته مع الغزواني في القصر الرئاسي بأبيدجان، إن اللقاء تناول الوضعين السياسي والاجتماعي في موريتانيا وكوت ديفوار، وآفاق التعاون بين البلدين، فضلا عن التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة ما يتعلق بتعزيز السلام والأمن.

وأضاف أن المباحثات أظهرت تقاربا في وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن البلدين سيعملان على تعزيز التعاون بشأنها.

من جانبه، قال ولد الشيخ الغزواني إن زيارته إلى كوت ديفوار تأتي في إطار علاقات الصداقة والأخوة التي تجمعه بالرئيس واتارا، وكذلك العلاقات التاريخية والوثيقة القائمة بين نواكشوط وأبيدجان.

وأشاد الرئيس الموريتاني بمستوى الثقة التي طبعت علاقات البلدين، معربا عن شكره للرئيس الإيفواري على حفاوة الاستقبال وجودة المباحثات.