قالت المفتشية العامة للدولة إن أعمال الرقابة والتحقيق في قطاع التهذيب كشفت صرف مبالغ مقابل معدات لم تُستلم وأشغال لم تُنفذ أو لم تطابق المواصفات، إلى جانب زيادة في الفوترة وعقود خدمات دون مقابل ومخالفات في إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.

وشملت أعمال التفتيش، التي غطت الفترة من 2023 إلى 2025، قطاعين وزاريين ومؤسسة عمومية وثلاث صفقات كبرى تابعة لأحد القطاعين، وبلغت الأموال الخاضعة للرقابة نحو 1.39 مليار أوقية.

وأظهرت المهام خروقات في مراحل إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها، من بينها مواصفات تقنية غير دقيقة أو غير ملائمة، وتجزئة للنفقات، ولجوء غير مبرر إلى التفاهم المباشر، واستخدام وثائق مزورة وإسناد أشغال إلى مقاولين غير مؤهلين.

كما سجلت المفتشية توريدات غير مطابقة للمعايير الفنية، وغياب الرقابة الفنية وقصور متابعة التنفيذ، معتبرة أن هذه الاختلالات ترتب عليها تحمل تكاليف إضافية ونفقات غير مبررة وأعباء مالية وإيرادات لم تُحصّل.

وشملت المخالفات ذات الأثر المالي عجزا في صندوق تسيير قسائم الوقود، وامتيازات غير مستحقة لموظفين، ونفقات دون وثائق إثبات كافية، ونفقات غير مبررة في إطار عقد دعم فني، فضلا عن قصور في تحصيل إيرادات مستحقة وتكفل غير مبرر بمصاريف الماء والكهرباء وعدم اقتطاع الضريبة على الشركات.

وسجل التقرير، دون أثر مالي مثبت، استغلال نفوذ وإساءة استخدام الوظيفة لمنح صفقات، وتزوير إفادات إدارية للحصول على منافع في إطار الطلبية العمومية، والتواطؤ في استلام معدات غير مطابقة للمواصفات.

كما أشار إلى ضعف وغياب الدقة في المواصفات الفنية ومعايير التقييم، وعدم احترام عتبات الاختصاص، والمنافسة الصورية، وغياب الشفافية في استلام التوريدات، إضافة إلى عدم التسجيل المنتظم لمخزون المواد الغذائية في النظام المحاسبي وغياب دليل للإجراءات الإدارية والمالية.

وأوصت المفتشية بجبر الأضرار الناتجة عن الأشغال غير المنفذة والمعدات غير المطابقة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة بحق المسؤولين، وإدراج الشركات المتعثرة أو المخلة بالتزاماتها ضمن قائمة المقاولات المحظورة من الصفقات العمومية.

وقالت إن إجراءات اتُخذت شملت إحالة ملفات إلى الجهات القضائية، وتطبيق عقوبات إدارية وتأديبية، وتعليق مدفوعات مقاولين أخلوا بالتزاماتهم، ووقف توزيع معدات غير مطابقة، وفسخ صفقات مع مقاولين متعثرين وتنفيذ الكفالات وإبرام صفقات جديدة.