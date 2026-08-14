بدأت موريتانيا حفر بئر استكشافية تجاوز عمقها 385 متراً قرب مدينة الطينطان بولاية الحوض الغربي، ضمن عملية تستهدف الوصول إلى أكثر من 500 متر بحثاً عن المياه الجوفية العميقة، في تجربة قالت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال مولود إنها الأولى من نوعها في البلاد.

وقالت الوزيرة، خلال إطلاق العملية اليوم الجمعة، إن النتائج الأولية للحفر بدأت في الظهور، وإن الأشغال ستتواصل للوصول إلى العمق المستهدف.

وأضافت أن العملية تهدف إلى تحسين معرفة مخزون موريتانيا من المياه الجوفية العميقة، بما يساعد على تعزيز مصادر المياه وتوفيرها بصورة مستمرة.

وقالت مولود إن قطاع المياه يعمل على تنفيذ مشاريع بنيوية تستهدف إنشاء مصادر مائية جديدة، مشيرة إلى أن سياسة القطاع تشمل بناء سدود كبيرة للتعبئة والتخزين.

وأضافت أن ولاية الحوض الغربي ستستفيد من هذه المنشآت في الزراعة والتنمية الحيوانية، فضلاً عن توفير مياه الشرب، مشيرة إلى سد فم لكليته في هذا السياق.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تواصل هذه الجهود بهدف توفير المياه بالكميات المطلوبة وتحسين خدمات الإمداد بالمياه.