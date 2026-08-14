بدأت قوات الدفاع والأمن السنغالية والموريتانية، الخميس، دوريات نهرية مشتركة على طول الحدود بين البلدين، في إطار تعزيز مراقبة المنطقة الحدودية والحد من الأنشطة غير المشروعة.

وتشارك في العملية وحدات من المنطقة العسكرية الثانية السنغالية، بدعم من وحدات موريتانية، إلى جانب زوارق تابعة للقوات البحرية وعناصر من الشرطة والدرك في البلدين.

وجابت الفرق المشتركة خلال اليوم الأول عددا من القطاعات الحدودية، بينها مناطق تاسيم وسينثياني دياما، حيث نفذت عمليات مراقبة ومتابعة للوضع على طول الشريط الحدودي.

وتأتي الدوريات في إطار التعاون الأمني والعسكري بين نواكشوط وداكار، وتهدف إلى تعزيز التنسيق بين قوات البلدين ورفع مستوى الرقابة على الحدود المشتركة، بما يسهم في منع الأنشطة غير القانونية.

كما تسعى العملية إلى طمأنة السكان المقيمين في المناطق الحدودية وتعزيز التعاون الميداني بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلدين.

وتنظم موريتانيا والسنغال دوريات مشتركة بشكل دوري في المنطقة الحدودية، في مسعى إلى تعزيز التنسيق الأمني ومراقبة الحدود المشتركة.