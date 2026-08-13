قال البروفيسور عبد الله بيشار إن المركز العسكري لأمراض القلب بدأ نشاطه في نواكشوط، موضحاً أنه يقدم خدمات متخصصة لتشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين.

وأضاف بيشار أن المركز يوفر خدمات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية والإنعاش القلبي، إلى جانب تجهيزات للتصوير والتشخيص، بما يتيح التعامل مع مختلف الحالات القلبية، ولا سيما الحالات التي تتطلب تدخلاً سريعاً.

وأوضح أن المركز يستقبل العسكريين والمدنيين، مشيراً إلى أن إنشاءه سيسهم في تخفيف الضغط على المراكز الصحية وتقريب خدمات أمراض القلب والأوعية الدموية من السكان.

وقال بيشار إن موقع المركز وسط نواكشوط يسهل الوصول إلى خدماته، خصوصاً في الحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.