قال الطالب الموريتاني أخيار محمد فاضل، أحد المفرج عنهم من مالي، إن أفراد المجموعة تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم، بعد اتهامهم بالارتباط بجبهة تحرير أزواد وحركات مسلحة، في واقعة قال إنها انتهت بعد تحرك موريتاني للإفراج عنهم.

وغادر أخيار ومجموعة من الموريتانيين كوت ديفوار يوم الأحد 2 أغسطس برا، متجهين إلى موريتانيا لقضاء عطلة الخريف مع أسرهم، وسلكوا الطريق عبر مالي.

ووصلت المجموعة إلى باماكو، حيث توقفت للراحة قبل استئناف الرحلة، لكن الحافلة التي كانت تقلهم تعطلت أثناء الطريق، لتصل دورية من الشرطة وتوقفهم وتنقلهم إلى أحد مراكزها.

وقال ولد محمد فاضل ل”صحراء ميديا”، إن عناصر الشرطة استجوبوهم بشأن صلات مزعومة بجبهة تحرير أزواد والحركات المسلحة، قبل أن يتعرضوا للتعذيب.

وأضاف أن الموقوفين نفوا تلك الاتهامات، وأوضحوا للشرطة أنهم تجار يعملون في كوت ديفوار وأنهم كانوا في طريقهم إلى موريتانيا.

وقال إن التعذيب استمر خلال فترة احتجازهم، ولم يتوقف إلا مع بدء التحرك الدبلوماسي الموريتاني للإفراج عنهم.

وأضاف: «عشنا أياما عصيبة».

وأفرجت السلطات المالية عن 35 موريتانيا كانوا قد أوقفوا أثناء عودتهم برا من كوت ديفوار، ووصلوا الأربعاء إلى مدينة النعمة شرقي موريتانيا على متن طائرة خاصة.

وكان معظم الموقوفين من العاملين في التجارة بكوت ديفوار، وقد أوقفوا في مدينة كاتي ومناطق أخرى أثناء عبورهم الأراضي المالية في طريقهم إلى موريتانيا.

وأُفرج عن 18 منهم يوم الجمعة، بينما أُطلق سراح 17 آخرين يوم الاثنين، قبل أن يتسلمهم القائم بالأعمال في السفارة الموريتانية بباماكو.

وجاء الإفراج عن المجموعة بعد تحرك دبلوماسي وأمني موريتاني قادته وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإنهاء احتجازهم وإعادتهم إلى البلاد.