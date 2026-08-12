وصل عشرات الموريتانيين الذين أفرجت عنهم السلطات المالية إلى مدينة النعمة شرقي موريتانيا اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة، بعد أيام من توقيفهم أثناء عودتهم برا من كوت ديفوار.

وقال مصدر في مطار النعمة الدولي ل”صحراء ميديا”، إن المفرج عنهم وصلوا إلى المطار على متن الرحلة الخاصة، حيث كان في استقبالهم أفراد من عائلاتهم.

وكان الموريتانيون، ومعظمهم من العاملين في التجارة بساحل العاج، في طريقهم برا إلى موريتانيا لقضاء فترة الخريف مع أسرهم، قبل أن توقفهم السلطات المالية في مدينة كاتي ومناطق أخرى.

وكان مصدر ل”صحراء ميديا”، قال إن 18 منهم أُفرج عنهم يوم الجمعة، فيما أُطلق سراح 17 آخرين يوم الاثنين، وتسلمهم القائم بالأعمال في السفارة الموريتانية في باماكو، وهم حاليا في مكان آمن.

وأضاف أن وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قادت جهودا وحراكا دبلوماسيا مكثفا للإفراج عن الموقوفين.