دُشنت في حي النزاهة بمقاطعة الميناء في نواكشوط، يوم الثلاثاء، شبكة إنارة عمومية بالطاقة الشمسية تضم نحو 100 عمود وتمتد لأكثر من ثلاثة كيلومترات، في مشروع يستهدف تحسين الإنارة وتعزيز الأمن والسلامة في أحد أحياء العاصمة.

ويغطي المشروع، الذي نفذته جهة نواكشوط بتمويل من الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، ثمانية شوارع رئيسية في الحي، مع إعادة تأهيل أعمدة الإنارة القائمة وتجهيزها بالطاقة الشمسية.

وقالت رئيسة جهة نواكشوط فاطمة بنت عبد المالك إن المشروع يأتي ضمن جهود الجهة لتحسين الخدمات الأساسية في الأحياء الطرفية، مع توسيع استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

ويرتبط المشروع أيضا بمسار تعاون تموله جهات دولية لدعم التنمية المستدامة في العاصمة، إذ أنجز في إطار مشروع لدعم جهة نواكشوط في مجال التنمية المستدامة والصمود والتوازن، بدعم من الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية وبمساهمة شركاء فنيين وماليين.

وقال عمدة بلدية الميناء موسى ولد عبد الله إن إعادة تأهيل شبكة الإنارة ستساعد في تحسين ظروف السكان وتعزيز الأمن في الحي.