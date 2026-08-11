قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء إن موريتانيا وكوت ديفوار تتشاوران بشأن التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى أن تطابق مواقف البلدين بشأن قضايا عدة يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة.

وقال ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا في أبيدجان إن العلاقات بين البلدين تقوم على “روابط تاريخية” و”ثقة” و”تطابق في وجهات النظر” بشأن العديد من القضايا المهمة، وهو ما يجعل التشاور بينهما أمرا طبيعيا في مواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف الرئيس أن مباحثاته مع واتارا تناولت قضايا المنطقة والتحديات التي تواجه البلدين، مؤكدا أنه حرص على زيارة كوت ديفوار للقاء الرئيس الإيفواري والتعبير له عن تقديره لما يقدمه من دعم واهتمام لموريتانيا.

وقال إن ما خلص إليه من اللقاء هو “رسالة صداقة وأخوة وثقة”، معربا عن تقديره لواتارا وشكره على حفاوة الاستقبال ومستوى المباحثات التي أجراها الجانبان.

ومن جانبه، قال واتارا إن مباحثاته مع الغزواني تناولت الأوضاع في البلدين وآفاق التعاون بينهما، إلى جانب التحديات التي تواجه المنطقة، مضيفا أن مواقف البلدين متطابقة بشأن القرارات والآفاق المستقبلية.

وقال الرئيس الإيفواري إن البلدين سيعملان بشكل وثيق لتحقيق مزيد من التقدم، في ختام زيارة الغزواني إلى كوت ديفوار التي وصفها الجانبان بأنها زيارة صداقة وعمل.