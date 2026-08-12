تشهد أجزاء من موريتانيا وليبيا والجزائر والمغرب وتونس ، اليوم الأربعاء، كسوفا شمسيا جزئيا، بالتزامن مع الكسوف الشمسي الكلي الذي يعبر مناطق من جرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وشمال روسيا، وفق بيانات وكالة ناسا.

وتشهد موريتانيا كسوفا جزئيا، فيما تكون نسبة الحجب أقل مقارنة بالجزائر والمغرب وتونسن فيما تختلف درجة حجب قرص الشمس وتوقيت بداية الكسوف وذروته من دولة إلى أخرىز

وتشهد مناطق من شمال غرب أفريقيا نسبا مرتفعة من الحجب، مع بقاء الظاهرة جزئية في الدول العربية وعدم وقوع أي منها ضمن مسار الكسوف الكلي.

ويحدث الكسوف الشمسي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب جزءا من ضوء الشمس عن مناطق محددة من سطح الأرض. وفي المناطق الواقعة خارج مسار الكسوف الكلي، يظهر القمر وهو يحجب جزءا من قرص الشمس فقط.

وتؤكد وكالة ناسا أن النظر المباشر إلى الشمس خلال مراحل الكسوف الجزئي غير آمن، حتى عندما يكون الجزء المحجوب من قرص الشمس كبيرا، إذ يجب استخدام نظارات مخصصة لرصد الكسوف أو وسائل رصد شمسية آمنة لحماية العينين