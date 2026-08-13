استخدمت شبكة لتهريب المخدرات سيارة تحمل شعارات جمعية خيرية تُعنى بالأيتام والأسر المحتاجة، لنقل شحنة من المخدرات وتفادي إثارة الشبهات، قبل أن تضبطها قوات الدرك في أكجوجت.

وقال الدرك في بيان، اليوم، إن كتيبة أكجوجت، بالتنسيق مع كتيبة نواكشوط رقم 1 ومجموعة الرد السريع والمراقبة والتدخل رقم 1، ضبطت 77.055 كيلوغرام من صمغ الكانابيس المصنّع، المعروف بـ«الحجر الأسود»، وأوقفت عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالشبكة.

وأضاف أن التحريات أظهرت استخدام السيارة كغطاء لتسهيل نقل الشحنة وتفادي إثارة الشبهات.

وتعد هذه العملية الأحدث ضمن سلسلة عمليات أمنية أعلن عنها الدرك الوطني خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكنت وحداته منذ بداية يوليو من تفكيك أكثر من 15 شبكة تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وفق تجميع للبيانات الصادرة عن الجهاز.

وأسفرت هذه العمليات عن توقيف ما لا يقل عن 40 شخصا، وضبط أكثر من 20 كيلوغراما من المخدرات بمختلف أنواعها، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف قرص من المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة.