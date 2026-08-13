شهدت عدة مناطق في ولايات الحوض الشرقي، ولعصابه، وكوركول، ولبراكنه، وآدرار وكيدي ماغه تساقطات مطرية متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق معطيات صادرة عن مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وجاءت المقاييس على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

مقاطعة جكني:

اتوف: 25 مم

حاسي سيد أحمد: 70 مم

فينيه: 10 مم

لعصابه:

باركيول:

فرع للينه (1): 45 مم

باركيول لخظر: 35 مم

أحسي اياره: 30 مم

السنهوري: 25 مم

دقفك: 20 مم

القبره: 13 مم

جب (1): 11 مم

باركيول: 10 مم

اميليد طالب محمد: 08 مم

كيفه:

القنزاره: 35 مم

أم العكريش اهل بيلول: 31 مم

دار العافيه: 30 مم

أنواملين: 15 مم

قطع انتلاي: 10 مم

كنكوصه:

المنتفع: 20 مم

ساني: 05 مم

الفوز: 04 مم

سد احمد طالب: 25 مم

احسي الطين: 15 مم

كرو:

كامور: 37 مم

الذنابه: 33 مم

بلهراتك: 20 مم

الغايره: 16 مم

تقاده اريجي: 11 مم

انتاكات: 08 مم

كرو: 07 مم

الشكيك: 05 مم

كوركول:

امبود:

بتك اهل اليماني: 15 مم

امبود: 01 مم

لكصيبه:

وجه: 45 مم

بتنكل: 25 مم

اكريجمه: 15 مم

لكصيبه: 04 مم

اجريكايه: 02 مم

كيهيدي:

كوندل: 15 مم

كيهيدي: 11 مم

امبول: 11 مم

ايرون: 02 مم

مونغل:

الحله: 21 مم

مقامه:

مقامه: 02 مم

لبراكنه:

مال:

أمبرمص: 65 مم

الكرباله: 55 مم

أبلخطاير (1): 30 مم

بنار: 30 مم

بورات: 30 مم

بيهدي: 25 مم

صاك المهر: 20 مم

ول بوكصيص: 20 مم

طير طوكل: 20 مم

البطحه: 20 مم

شرك موكه: 19 مم

اكراع لبخانيس: 18 مم

الخط الوسطاني: 15 مم

كلنكيره: 13 مم

مال: 06 مم

الجديده: 02 مم

ألاك:

علب اجمل: 37 مم

فتي: 36 مم

العزلات: 35 مم

الزقلانه: 30 مم

لمخره: 30 مم

الطنطان: 20 مم

مقطع لحجار:

الواسعة: 45 مم

بوفكيرين: 25 مم

ادينبيه: 25 مم

اخليك مرزوق: 22 مم

واد امور15 مم

اميره: 15 مم

اكميمين: 15 مم

النعيم: 11 مم

برلت ادينب: 11 مم

يولي: 10 مم

جونابه: 10 مم

بابابى:

لمريكعه: 25 مم

عبد الله جيري: 24 مم

الرجاء: 22 مم

النكته: 12 مم

بابابى: 10 مم

بوكى:

وابندى: 25 مم

الجديده: 25 مم

امبلاجي: 25 مم

روتي: 20 مم

الدار الخظره: 20 مم

دار النعيم: 18 مم

أمكيرينات: 16 مم

أمبيديعة تابيت: 15 مم

اروي: 15 مم

ارويمده: 15 مم

الرشيد: 15 مم

بوكى: 15 مم

اتويجهري: 10 مم

دار العافيه: 10 مم

دار البركه: 10 مم

لبودو: 10 مم

دار السلامه ودابي: 10 مم

مي مي النزاهه: 10 مم

مي مي باي: 10 مم

سنتيام جاما: 09 مم

لعليب دخلاني: 06 مم

مقامة ومات: 06 مم

دار السلامه اولاد السيد: 06 مم

الشام: 02 مم

امبان:

باكودين: 27 مم

مفتاح الخير: 25 مم

ادباي الحجاج: 19 مم

كارلول: 15 مم

سوريمالي: 14 مم

امباني: 12 مم

لمبيديعه: 12 مم

لبير: 12 مم

بوضامه: 11 مم

انيابينا: 07 مم

افندو: 02 مم

آدرار:

شنقيط:

لكريره: 03 مم

كيدي ماغه:

ولد ينج:

انجيو: 36 مم

أذن لفرص: 20 مم

لمبغدد: 09 مم

كما سجّلت مقاييس الأمطار تساقطات مطرية، يوم الثلاثاء الماضي، في مقاطعة كوبني بولاية الحوض الغربي، وجاءت على النحو التالي:

نعمة الله (2): 20 ملم

كوكي الزمال: 07 ملم

مدبوكو: 06 ملم