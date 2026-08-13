أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) تنفيذ أعمال صيانة مبرمجة على شبكة توزيع الكهرباء في عدد من أحياء العاصمة نواكشوط، اليوم الخميس والسبت المقبل.

وقالت الشركة في إشعار لها إن أعمال الصيانة ستؤدي إلى انقطاعات مؤقتة ومحدودة للتيار الكهربائي، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة زوالًا، في المناطق المشمولة بالبرنامج.

وأوضحت أن المرحلة الأولى، المقررة اليوم الخميس 13 أغسطس، تشمل قطاع مسجد النور والقطاعين الثالث والرابع في مقاطعة عرفات.

وأضافت أن المرحلة الثانية، المقررة السبت 15 أغسطس، ستشمل منطقة الدار البيضاء في مقاطعة الميناء.

وقدمت الشركة اعتذارها لزبنائها في المناطق المعنية عن الإزعاجات المصاحبة لأعمال الصيانة.