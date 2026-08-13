بحثت وزارات التربية وإصلاح النظام التعليمي، والوظيفة العمومية والعمل، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، إلى جانب اللجنة الوطنية للمسابقات، التحضيرات لتنظيم مسابقة لاكتتاب 3.852 عنصرا لصالح قطاع التربية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد مساء الأربعاء في نواكشوط، جمع وزراء القطاعات المعنية ورئيس اللجنة الوطنية للمسابقات، وخصص لمناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية والتقنية المرتبطة بالمسابقة.

وتركز النقاش على آليات تنظيم المسابقة وضمان سيرها بدقة وشفافية، مع اعتماد الحلول الرقمية في مختلف مراحل العملية، بما يعزز تكافؤ الفرص بين المترشحين.

ويأتي الاكتتاب المرتقب في إطار مساعي قطاع التربية إلى تعزيز طواقمه البشرية وتغطية احتياجات المؤسسات التعليمية، بالتزامن مع متطلبات تنفيذ مشروع المدرسة الجمهورية.

ومن المنتظر أن يساهم اكتتاب هذا العدد من العناصر في دعم الطواقم التربوية والإدارية وتحسين أداء المنظومة التعليمية، بما يساعدها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.