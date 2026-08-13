أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، اليوم الخميس، تحرير 82 عسكريًا كانوا محتجزين منذ الهجمات المنسقة التي شهدتها البلاد في 25 أبريل الماضي، دون توضيح ظروف الإفراج عنهم.

وقالت الهيئة، في بيان، إن العسكريين المحررين أصبحوا «في أمان» ويتلقون الرعاية من الجهات المختصة، مشيرة إلى أنهم كانوا محتجزين لدى جماعات مسلحة مرتبطة بتحالف يضم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وجبهة تحرير أزواد.

وأوضحت أن الإفراج عن العسكريين جاء تتويجًا لمسار بدأ منذ أسرهم، وقام على التخطيط والتعبئة المنسقة، دون أن تحدد مكان الإفراج عنهم أو ما إذا كان قد تم عبر عملية عسكرية أو وساطة، أو ما إذا كان هناك مقابل للإفراج عنهم.

وكانت جبهة تحرير أزواد قد بثت في 31 يوليو الماضي مقطع فيديو يظهر أكثر من 200 من أفراد القوات المالية المحتجزين لديها، وقالت إن بينهم عسكريين أسروا خلال هجمات 25 أبريل، وآخرين أسروا في يوليو خلال المعارك في أنفيس وتابريشات.