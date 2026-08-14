قالت الرئاسة التشادية في بيان إن الرئيس محمد إدريس ديبي أصدر عفوا عن زعيم المعارضة سوكسي ماسرا، أبرز منافسيه السياسيين، بعد أكثر من عام على سجنه بتهم تشمل التحريض على العنف والتواطؤ في القتل.

وكان ماسرا، رئيس الوزراء السابق، قد حُكم عليه العام الماضي بالسجن 20 عاما وغرامة قدرها مليار فرنك أفريقي (نحو 1.77 مليون دولار)، في محاكمة انتقدها ناشطون في مجال حقوق الإنسان واعتبروها ذات دوافع سياسية.

وقالت الرئاسة إن ماسرا سيُفرج عنه خلال الأيام المقبلة، بعدما وافقت السلطات على طلب عفو تقدم به محاموه، مضيفة أن العفو يشمل ثمانية شخصيات سياسية أخرى.

وأضافت أن الإفراج عن الأشخاص التسعة سيتم بعد استكمال وزارة العدل الإجراءات اللازمة خلال الساعات والأيام المقبلة.

وأوضحت الرئاسة أن العفو لا يشمل العقوبات المدنية، التي ستظل سارية وقابلة للتنفيذ.