وقع المفوض المساعد للأمن الغذائي لمام ولد عبداوة، والمستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية اسياو وين شينغ، الخميس، اتفاقية لتنفيذ مشروع بناء مخزن للمواد الغذائية بسعة 30 ألف طن.

وقالت مفوضية الأمن الغذائي إن الاتفاقية تندرج في إطار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين موريتانيا والصين، مشيرة إلى أن الصين ستشيّد المخزن في نواكشوط لصالح المفوضية.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتدخل السريع في حالات الطوارئ، إضافة إلى دعم السيادة الغذائية بصورة مستدامة.