Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الجمعة, 14 أغسطس
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

اتحاد طلابي ينتقد تقليص تخصصات ومقاعد الماستر ويطالب بتوسيعه

صحراء ميديا

قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استبعدت خريجي السنوات السابقة من الترشح للتوجيه في مرحلة الماستر، وانتقد ما وصفه بـ«الارتجال» في إجراءات التوجيه وتقليص عدد التخصصات والمقاعد المتاحة في عدد من مؤسسات التعليم العالي.

وقالت لجنة التوجيه الجامعي بالاتحاد، في بيان صدر في نواكشوط الخميس، إن الوزارة تقصر الترشح للماستر على خريجي العام الدراسي الحالي 2026، مطالبة بفتح باب الترشح أمام خريجي السنوات السابقة وزيادة عدد التخصصات والمقاعد المتاحة في مختلف المؤسسات.

وأضاف الاتحاد أن منصة التوجيه شهدت، بحسب ما وصفها، «اختلالات»، من بينها حجب طلاب متفوقين ومنعهم من ترتيب خياراتهم، في حين تمكن طلاب لم يستوفوا الأرصدة المطلوبة من الولوج إلى المنصة وترتيب خياراتهم.

وقال البيان إن اللجنة وثقت أيضا حالات تمكن فيها خريجون من عام 2025 من التسجيل، رغم إعلان استبعاد خريجي السنوات السابقة، منتقدا في الوقت نفسه غياب جهة مخصصة لتلقي تظلمات الطلاب واستفساراتهم.

وطالب الاتحاد وزارة التعليم العالي بتوفير آلية واضحة لاستقبال الطعون والتظلمات، وإنهاء ما وصفه بحالة «التهرب من المسؤولية» تجاه الطلاب المتضررين.

كما جدد الاتحاد رفضه لقرارات سابقة قال إنها تحرم المتفوقين في شهادة البكالوريا من المنح الدراسية الخارجية، وتحرم طلاب الدكتوراه من الحصة الرسمية المخصصة لهم.

ودعا الاتحاد الطلاب المتضررين وأعضاءه إلى الاستعداد لاتخاذ «خطوات نضالية» دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم، دون أن يحدد طبيعة تلك الخطوات أو موعدها.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة