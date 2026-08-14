قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استبعدت خريجي السنوات السابقة من الترشح للتوجيه في مرحلة الماستر، وانتقد ما وصفه بـ«الارتجال» في إجراءات التوجيه وتقليص عدد التخصصات والمقاعد المتاحة في عدد من مؤسسات التعليم العالي.

وقالت لجنة التوجيه الجامعي بالاتحاد، في بيان صدر في نواكشوط الخميس، إن الوزارة تقصر الترشح للماستر على خريجي العام الدراسي الحالي 2026، مطالبة بفتح باب الترشح أمام خريجي السنوات السابقة وزيادة عدد التخصصات والمقاعد المتاحة في مختلف المؤسسات.

وأضاف الاتحاد أن منصة التوجيه شهدت، بحسب ما وصفها، «اختلالات»، من بينها حجب طلاب متفوقين ومنعهم من ترتيب خياراتهم، في حين تمكن طلاب لم يستوفوا الأرصدة المطلوبة من الولوج إلى المنصة وترتيب خياراتهم.

وقال البيان إن اللجنة وثقت أيضا حالات تمكن فيها خريجون من عام 2025 من التسجيل، رغم إعلان استبعاد خريجي السنوات السابقة، منتقدا في الوقت نفسه غياب جهة مخصصة لتلقي تظلمات الطلاب واستفساراتهم.

وطالب الاتحاد وزارة التعليم العالي بتوفير آلية واضحة لاستقبال الطعون والتظلمات، وإنهاء ما وصفه بحالة «التهرب من المسؤولية» تجاه الطلاب المتضررين.

كما جدد الاتحاد رفضه لقرارات سابقة قال إنها تحرم المتفوقين في شهادة البكالوريا من المنح الدراسية الخارجية، وتحرم طلاب الدكتوراه من الحصة الرسمية المخصصة لهم.

ودعا الاتحاد الطلاب المتضررين وأعضاءه إلى الاستعداد لاتخاذ «خطوات نضالية» دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم، دون أن يحدد طبيعة تلك الخطوات أو موعدها.