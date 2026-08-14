توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق جنوبية وشرقية من موريتانيا خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق الداخلية.

وقالت الهيئة إن الجبهة المدارية ستبقى متمركزة على محور يمتد من نواذيبو مروراً بولاية تيرس الزمور، ما قد يؤدي إلى تساقطات مطرية خفيفة في مناطق من ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وكيدي ماغه وتكانت واترارزة ولبراكنه.

وأضافت أن الرؤية ستتأثر بفعل الأتربة والغبار في ولاية تيرس الزمور، فيما ستسجل درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً، خصوصاً في ولايات آدرار وتكانت وإنشيري.

وتشير التوقعات إلى استمرار تأثير الغبار على مدى الرؤية في بعض المناطق الشمالية خلال الفترة نفسها.