انطلقت في مدينة أطار بولاية آدرار، اليوم الجمعة، النسخة الخامسة من المهرجان الدولي للتمور الموريتانية، بمشاركة منتجين وباحثين ومستثمرين وخبراء، في وقت يواجه فيه قطاع النخيل تحديات مرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ وضعف التصنيع والتسويق.

ويركز المهرجان، الذي تنظمه وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، على تطوير سلسلة قيمة التمور، من الإنتاج والتثمين إلى التعبئة والتخزين والتصنيع والتسويق، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالتمور.

وقال وزير التنمية الحيوانية سيد أحمد ولد محمد، الذي يتولى وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بالوكالة، إن زراعة النخيل تمثل جزءا مهما من المنظومة الزراعية في موريتانيا، خصوصا في المناطق الواحاتية، لما توفره من الغذاء والدخل وفرص العمل وتساهم به في استقرار السكان.

وأضاف أن القطاع يواجه تحديات أبرزها ندرة المياه والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن السلطات تعمل على تحسين إدارة الموارد المائية وإدخال تقنيات زراعية حديثة وتشجيع الممارسات الزراعية التي تساعد على استدامة النشاط الواحاتي.

وقال الوزير إن المهرجان يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات بين المنتجين والباحثين والمستثمرين والفاعلين في قطاع التمور، ورفع جودة الإنتاج وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

ويشارك في المعرض المصاحب للمهرجان 74 جناحا تعرض منتجات التمور ومشتقات النخيل، إلى جانب منتجات ومبادرات مرتبطة بالزراعة الواحاتية.

وقال سفير الإمارات لدى موريتانيا حمد غانم حمد المهيري إن تنظيم المهرجان يعكس التعاون بين البلدين في المجال الزراعي، بينما قال الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عبد الوهاب زايد إن المهرجان أصبح منصة لتبادل المعرفة ونقل التقنيات وتطوير قدرات العاملين في القطاع.

وتشكل زراعة النخيل نشاطا تقليديا في ولاية آدرار، حيث يرتبط موسم جني التمور المعروف محليا بـ«الكيطنة» بجوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية، من بينها أنشطة تراثية تقام خلال الموسم.

وشهد افتتاح المهرجان توزيع جوائز على عدد من المزارعين والمنتجين في فئات شملت أفضل المنتجين لأصناف مختلفة من التمور، وأفضل مزرعة للنخيل، وأفضل منتج تراثي من مشتقات النخيل، وأفضل منتج تحويلي أو غذائي من منتجات النخيل.

وتستمر فعاليات المهرجان في أطار بمشاركة جهات ومؤسسات ومنتجين من موريتانيا وخارجها.