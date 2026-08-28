طالب حزب المسار الموريتاني بأن يكون التحقيق في حريقي محطتي الكهرباء في نواكشوط مستقلاً وشفافاً ونزيها، وأن تضم لجنة التحقيق كفاءات لا تربطها صلة سابقة أو حالية بالمؤسسة المعنية أو بالملفات التي يشملها التحقيق، داعيا إلى نشر النتائج وترتيب المسؤوليات وتطبيق العقوبات التي يجيزها القانون بحق من تثبت مسؤوليته.

وقال الحزب، في بيان الجمعة، إن الحريقين اللذين تعرضت لهما محطتان للكهرباء خلال يومين متتاليين تسببا في انقطاعات واسعة للتيار وأضرار للمواطنين والأسر والأنشطة الاقتصادية، بما شمل المواد الغذائية والأدوية وأنشطة مرتبطة بالكهرباء والاتصالات والإنترنت.

وأعرب الحزب عن تضامنه مع المتضررين، وثمّن زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمحطتي الكهرباء وتوجيهاته لمعالجة الأزمة، إضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثين.

وقال حزب المسار إن ما حدث «ليس مجرد عارض تقني»، معتبرا أنه يستدعي مراجعة البرامج والخطط المعتمدة للتعامل مع الأزمات، ووضع خطط متوسطة وبعيدة المدى تشمل الخدمات الأساسية.

وأضاف المسار أن تداعيات الأزمة، التي قال إنها وصلت إلى حد الاستعانة بدول الجوار لتأمين خدمات أساسية، تعكس الحاجة إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات بإمكاناتها الذاتية.

ودعا الحزب إلى استخلاص الدروس من أزمة الكهرباء ومراجعة مكامن الخلل في مختلف الخدمات الأساسية، خصوصاً المياه والصرف الصحي، إلى جانب تحسين الكفاءات والتخطيط والتسيير وتوفير خدمات عمومية منتظمة، بما يواكب تطلعات سكان نواكشوط.