عرفت عدة ولايات موريتانية، هطول أمطار متفاوتة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وبحسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وجاءت المقاييس على النحو التالي:

* الحوض الشرقي:

– مقاطعة تمبدغه:

لكليه 53 مم

أطويل 40 مم

بوسطه 30 مم

أم اسبوعه 20 مم

شرم الشيخ 09 مم

تمبدغه 06 مم

لعوينات 05 مم

– مقاطعة النعمة:

أنول 40 مم

– مقاطعة أمرج:

أمرج 04 مم

– مقاطعة باسكنو:

باسكنو 03 مم

– مقاطعة ولاته:

امريحيم (2) 15 مم

* الحوض الغربي:

– مقاطعة تامشكط:

بقرلي 58 مم

لمقمظه 50 مم

الصفا 15 مم

كب انوامر 12 مم

المبروك 12 مم

صونداج اهل احمد 07 مم

تامشكط 05 مم

– مقاطعة الطينطان:

ول الصوفي 30 مم

– مقاطعة كوبني:

الحاسي 25 مم

الإغاثه 20 مم

* لعصابه:

– مقاطعة كيفه:

آمرجل 11 مم

كيفه 02 مم

– مقاطعة كنكوصه:

لكنيبه 48 مم

ابلا جميل 30 مم

كيولا 06 مم

– مقاطعة بومديد:

لفطح 47 مم

جلوه 25 مم

* كوركول:

– مقاطعة امبود:

سليوه ادباي 47 مم

أمبود 34 مم

دار السلامه 35 مم

الدفعه 25 مم

الفدره 18 مم

أمبود القديم 18 مم

فم لكليته 16 مم

ادي لوط 15 مم

كوب اهل جعفر 10 مم

انوالت بوكادوم 05 مم

لمسيكم 04 مم

– مقاطعة كيهيدي:

اهل النانه 07 مم

وورو بوبكر 06 مم

كورول كوبي 05 مم

– مقاطعة لكصيبه:

الطلحايه 31 ىمم

اجريكايه 30 مم

مافوندو 25 مم

لبراكنه:

مقاطعة ألاك:

المخرا 26 مم

ألاك 25 مم

فتى 20 مم

بغداد 07 مم

اغشوركيت 03 مم

مقاطعة مقطع لحجار:

الكرامه 11 مم

مكطع لحجار02 مم

مقاطعة مال:

مال 02 مم

تكانت:

مقاطعة المجرية:

ادي لاله 90 مم

وراب 10 مم

اركينات 08 مم

مقاطعة تجكجه:

التيدومات 53 مم

سد البركه 16 مم

اورانه الخضراء 15 مم

لحويطات 10 مم

القديه 02 مم

مقاطعة تيشيت:

آكشيت 46 مم