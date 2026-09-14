شاركت موريتانيا، اليوم الاثنين، في أعمال الاجتماع الثلاثين لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، المنعقد بمدينة صلالة في سلطنة عُمان، بمشاركة عدد من المسؤولين والمفتشين القضائيين العرب.

وقالت وزارة العدل إن الاجتماع يناقش محاور تتعلق بتطوير منظومة التفتيش القضائي والارتقاء بأدائها، من أبرزها معايير منح الجائزة العربية لأعمال التفتيش القضائي، ومعايير تقييم أداء القضاة ومدى انسجامها مع ضمان استقلال القضاء.

وأضافت أن المشاركين يبحثون استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل جودة الأحكام القضائية، إلى جانب استعراض المستجدات في أعمال التفتيش القضائي.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يشكل مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، ومناقشة سبل تطوير آليات التفتيش والتقييم.

ويمثل موريتانيا في الاجتماع المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، أباه البار أمبيريك، والمفتش باب أحمد عبد الله.