إبراهيم الهريم – صحراء ميديا – داكار



شوارع مظلمة ومحتجون يحملون الشموع.. يتكرر ذات المشهد في العاصمة الغامبية بانجول ومدن اخرى، مع تواصل احتجاج السكان على الانقطاعات المتتالية للكهرباء.

الاحتجاجات التي زادت وتيرتها منذ الاثنبن الماضي، لم تتوقف رغم وعود الرئيس أداما بارو بحل المشكل بحلول نهاية أكتوبر‫.‬

وخرجت مساء الأربعاء مظاهرات في عدة مدن غامبية، في توسع لرقعة الاحتجاجات الليلية التي تتواصل ليومها الثالث على التوالي.

وشهدت احتجاجات الأربعاء بعض أعمال العنف، حيث أضرم محتجون في مدينة توجيرينغ، جنوب العاصمة، النار في مخفر للشرطة، ورفعوا شعارات مناهضة للحكومة، مطالبين باستقالة الرئس آداما بارو.

وفي بلدات أخرى خرج محتجون يحملون الشموع، ورددوا هتافات غاضبة من الحكومة وشركة الكهرباء، مطالبين بالتحقيق في الانقطاعات المتواصلة للكهرباء، و”إنزال العقوبات المستحقة على شخصيات ومسؤولين كبارا في شركة الكهرباء”.

ويقول حسين جامي، أحد سكان بانجول، إن الكهرباء غير متوفرة منذ أسابيع، مضيفا أنه خرج للانضمام للاحتجاجات بسبب عنف الشرطة بعد أن “سقطت قنابل الغاز المسيلة للدموع داخل منزلي”.

أما جالو فيقول إن العاصمة ومدن أخرى قريبة وصلت انقطاعات الكهرباء والماء عنها ل24 ساعة، مبررا بذلك غضب الشارع.

وصباح الخميس أعلنت شركة الكهرباء عن إغلاق بعض مقارها في سراكوندي ولاتريكوندا ، بعد أن “تعرضت لأضرار بسبب الاحتجاجات مساء الأربعاء، موضحة أنها ستبقى مغلقة بسبب الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها.

حلول تحت الضغط

وفي خطاب مساء الثلاثاء الماضي أقرّ الرئيس أداما بارو، بحجم المعاناة التي سببتها الأزمة للسكان، مشيراً إلى التبعات السليبة لانقطاع الكهرباء على الأسر والمحال التجارية خصوصا في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وأوضح بارو أن الأزمة تعود للزيادة المرتفعة للطلب على الكهرباء بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية، إلى جانب أعطال في وحدات رئيسية لإنتاج الكهرباء، وفق تعبيره.

وفي خطوة لتهدئة الشارع، شدد الرئيس الغامبي على أن حكومته تواصل جهودها لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد، ووعد بعودة الكهرباء إلى طبيعتها بحلول نهاية أكتوبر المقبل، عبر توفير مولدات بقدرة إنتاج تغطي الحاجة.

وأكد بارو على أن الأزمة الحالية تتطلب تحركا عاجلا، لكنه حث مواطنيه على الهدوء، والمحتجين على عدم “هدم ما تم تشييده”.

وتأتي تطمينات السلطات في غامبيا، في وقت يصعد فيه المحتجون الضغط على الرئيس الساعي إلى ولاية رئاسية ثالثة، في ديسمبر المقبل، ورغم أن الاحتجاجات جاءت عفوية دون دوافع سياسية، إلا أن الغضب من انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة، جعلت المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس، ويرفعون لافتات وشعارات مناوئة لحكمه.

وكان الرئيس الغامبي زار غينيا قبل أسابيع بحثا عن حل لمشكل الكهرباء، حيث تتزود غامبيا من خط الجهد العالي المشترك.

وخلال الزيارة التقى وزيرا الطاقة الغامبي والغيني، وناقشا إيجاد حلول، لكن غينيا نفسها تشهد في الفترة الأخيرة تراجعا في الإنتاج، أثر سلبا على تغطيتها لاحتياجات غامبيا.

ويقول المحتجون إن الفساد المستشري هو ما أوصل البلاد إلى الوضع الحالي.

جذور الأزمة

وتعود أسباب أزمة الكهرباء في غامبيا إلى اعتماد البلاد المتزايد على الاستيراد، خصوصا من دول الجوار كالسنغال وغينيا، إضافة إلى حلول مؤقتة.

وفي آخر تقرير له قال البنك الدولي إن البلاد تعاني من ضعف الإنتاج المحلي، محذرا من الاعتماد الكبير على الاستيراد، إضافة إلى عجز الشركة المحلية عن دفع التكاليف لجيرانها، السنغال وغينيا.

أما صندوق النقد الدولي فيقول إن نحو 75‪%‬ من استهلاك غامبيا من الكهرباء عام 2025 استوردته من السنغال، في حين تعتمد البلاد على غينيا التي وصل إمدادها لغامبيا في نفس الفترة من 2025، إلى نحو 80 ميغاوات، وفقا للمدير العام لشركة الكهرباء.

وتواجه الشركة تحديات مالية كبيرة، أبرزها الديون.

فمنذ الاتفاق بين الشركة ونظيرتها السينغالية، وصلت الديون وفقا لصحيفة ذا ستاندار الغامبية، إلى نحو 37 مليون دولار.

واستفحلت الأزمة بعد إنهاء الحكومة عام 2025، لعقد ربطها ل 8 سنوات مع شركة تركية، عبر محطتها العائمة “كار باور شيب”، التي كانت تغطي نحو 40‪%‬ من حاجة البلاد من الكهرباء‪.‬

لكن الشارع في غامبيا تحول إلى ساحة احتجاج غاضب، ودفع بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى رفع شعار “ظلام بارو”، ويتساءل البعض عن قدرة الرئيس على إخراج البلاد من الظلام قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات؟