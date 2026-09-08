منح رئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، المهندس الإماراتي علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية، وسام الهلال الأخضر القمري برتبة فارس، تقديراً لدوره في دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في جزر القمر.

ويأتي التكريم عقب إنجاز مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميغاواط، مدعوم بـ16 ميغاواط ساعة من أنظمة تخزين الطاقة، عبر جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، ومُوّلت محطاته من طرف صندوق أبوظبي للتنمية، فيما تولت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» تنفيذها، وأدارتها «جلوبال ساوث يوتيليتيز».

ويعد هذا التكريم ثالث تقدير وطني يحصل عليه الشمري من حكومة إفريقية خلال أقل من عام، بعد تكريمه في تشاد في سبتمبر 2025، ومنحه وسام الاستحقاق لإفريقيا الوسطى برتبة قائد في أغسطس 2026، عقب إنجاز مشاريع للطاقة الشمسية في البلدين.

وفي سبتمبر 2025، منحه رئيس جمهورية تشاد «وسام الفارس الوطني من الطبقة الأولى»، عقب إنجاز مشروع «نور تشاد» للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط خلال ثمانية أشهر.

وفي أغسطس 2026، منحه رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى وسام الاستحقاق لإفريقيا الوسطى برتبة قائد، بعد إنجاز محطة «ساكاي» للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، والتي رفعت قدرة توليد الكهرباء في البلاد بأكثر من 60%.

وحصل الشمري مؤخراً على جائزة «قائد تحول الطاقة للعام» ضمن جوائز الاستدامة والابتكار في دولة الإمارات، كما حصل على تكريم دولي ضمن فئة «قائد النمو للعام» خلال جوائز رويترز لقطاع الطاقة 2026، التي أقيمت في مدينة نيويورك.