أعلنت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، اليوم الثلاثاء، تنظيم مسابقة لدخول السنة الأكاديمية 2026–2027 بالأكاديمية البحرية، من أجل انتقاء المترشحين لأربعة تخصصات.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن المسابقة تشمل 15 مقعداً لضباط المتن من الدرجة الثالثة، و15 مقعداً لضباط الميكانيكا من الدرجة الثالثة، و15 مقعداً لشعبة عمال ميكانيكا الشحامة، إضافة إلى 15 مقعداً لشعبة كهرو ميكانيكا التبريد.

وتفتح المسابقة أمام الشباب الموريتانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، على أن يكون المترشح قادراً على مزاولة مهنة البحر، ويدلي بشهادة صحية محررة من طرف طبيب معتمد في المجال البحري، إضافة إلى توفر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص.

وحددت الوزارة أماكن استقبال ملفات الترشح في نواكشوط ونواذيبو خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر الجاري، على أن يكون الجمعة 11 سبتمبر عند الساعة الثانية عشرة زوالاً آخر أجل لاستقبال الملفات، مؤكدة عدم قبول أي ملفات بعد انتهاء الأجل المحدد.