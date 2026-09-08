أدانت موريتانيا بشدة الهجمات الحوثية التي استهدفت أحياء مدنية ومنشآت اقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان صادر اليوم، إن موريتانيا تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها لما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها وضمان أمنها واستقرارها.

وأدانت موريتانيا استهداف السفن التجارية وتهديد أمن الملاحة البحرية وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها ودعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن.

وكانت جماعة الحوثي قد استهدفت أعياناً مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما أسفر عن إصابة 73 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، وفق وزارة الخارجية السعودية.