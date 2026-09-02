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العاهل المغربي يهنئ ولد الشيخ أحمد ويتعهد بدعم منظمة التعاون الإسلامي

أحمد بدي
العاهل المغربي الملك محمد السادس

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه على رأس المنظمة.

وقال الملك محمد السادس، في البرقية، إنه يثق في أن ولد الشيخ أحمد سيستثمر خبرته الدبلوماسية والأممية في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي وتنسيق العمل الإسلامي المشترك، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويعزز التعاون والتضامن بينها.

وأكد العاهل المغربي دعم بلاده لمبادرات المنظمة، وانخراطها في الجهود الرامية إلى تعزيز وحدة الدول الإسلامية وخدمة مصالحها.

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