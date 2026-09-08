قُتل 11 شخصاً على الأقل في كمين استهدف دورية عسكرية يوم الاثنين بمنطقة كاكا قرب سوفارا، في إقليم موبتي وسط مالي، وتبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقالت مصادر محلية، بينها مسؤول رفيع في جماعة «دان نا أمباساغو» ووجهاء محليون ومختصون في الرصد الأمني، إن القتلى هم أربعة جنود على الأقل من “الفيلق الأفريقي” الروسي وسبعة صيادين تقليديين من جماعة «دان نا أمباساغو»، المساندة للجيش المالي.

وتبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤولية الكمين، ونشرت صوراً لعدد من الضحايا دون تحديد عددهم الإجمالي، فيما أشارت بعض المصادر إلى حصيلة أكبر.

وكانت ضربة بطائرة مسيرة نفذها الجيش المالي في بوركوما، القريبة من المنطقة، الأحد، قد أسفرت عن مقتل امرأة ورضيعها وإصابة عدد من المدنيين، وفق ما أكدته مصادر محلية لـ«إذاعة فرنسا الدولية». وترى بعض هذه المصادر أن كمين كاكا كان إجراءً انتقامياً من جانب الجهاديين.

ولم يصدر الجيش المالي ولا “الفيلق الأفريقي” الروسي تعليقاً على الأحداث، فيما أعلن الجيش المالي في آخر بيان له تدمير «قاعدة مهمة» قرب بوقوني وعدة مواقع لجماعات مسلحة.