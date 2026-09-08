أعلنت الشرطة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، توقيف شخص متهم باغتصاب طفلة في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، بعد تحديد هويته من طرف الشرطة القضائية.

وقالت الشرطة، في بيان توضيحي، إن مصالحها تلقت السبت الماضي بلاغاً يفيد بتعرض طفلة للاغتصاب من طرف مجهول، غير بعيد من منزل ذويها في مقاطعة توجنين.

وأضافت أنها أوقفت في اليوم نفسه طفلاً يبلغ من العمر 11 عاماً من أبناء الجيران، بناء على اشتباه من ذوي الضحية، لكن التحقيق أظهر عدم تورطه في القضية.

وأوضحت أن تحسن الوضع الصحي للضحية مكّنها من تقديم أوصاف الشخص الذي اعتدى عليها، ما مكن الشرطة القضائية بولاية نواكشوط الشمالية من تحديد هويته، قبل أن تلقي القبض عليه صباح اليوم.

وأشارت إلى أن المتهم اعترف خلال الاستماع إليه بالأفعال المنسوبة إليه، وقاد المحققين إلى مكان ارتكابها، كما عُرضت صورته على الضحية ضمن صور أخرى، وتعرّفت عليه من بينها دون تردد.

ودعت الشرطة المواطنين إلى توخي الدقة في الأخبار والامتناع عن بث الشائعات الكاذبة، مؤكدة جاهزيتها لحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على أمن وسكينة المواطنين والمقيمين.