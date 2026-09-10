قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (لوجا) محمد محمود داهي، إن ” موريتانيا حققت تقدما مهما في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، مبرزاً الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز الحقوق الأساسية والحد من مختلف أشكال عدم المساواة.”

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضمن نقاش مخصص لموضوع عدم المساواة وأهداف التنمية المستدامة، بجنيف.

وأكد ولد داهي، أن “السلطات الموريتانية تدرك أن حماية حقوق الإنسان وترقيتها مسار متواصل يتطلب جهودا مستمرة، ومواصلة الإجراءات والإصلاحات الرامية إلى ترسيخ المكتسبات والتصدي للتحديات القائمة.”

وفي مجال التعليم، أشار ولد داهي، إلى “التقدم المحرز، ومن ذلك إنشاء كفالات مدرسية نموذجية لفائدة التلاميذ المنحدرين من الأوساط الأكثر هشاشة، وهي مبادرة تسهم في تعزيز تكافؤ الفرص وتحسين الولوج إلى التعليم.”